Путин оценил объем производства в России вакцины "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России объем производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" уже является достаточным для того, чтобы удовлетворить потребность в препарате внутри страны, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Во время встречи, которая проходит в Москве, Пашинян сообщил, что Армения надеется приобрести большую партию "Спутника V".

На это Путин ответил, что в России производство вакцины раскручивается.

"Речь идет об уже достаточно большом объеме производства этого препарата. Поэтому я думаю, что решим эту проблему", – приводит слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что это не будет сделано в ущерб россиянам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия со временем удовлетворит все потребности в вакцинах от коронавируса. По его словам, страна подписывает контракты с разными государствами на поставки препаратов.

Представитель Кремля добавил, что дозировка поставок исходит от возможностей производственных мощностей. По его словам, главным приоритетом является удовлетворение внутренних потребностей в вакцине.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что в стране на данный момент достаточно вакцин от коронавируса.