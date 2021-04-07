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Общество

16:44

Путин оценил объем производства в России вакцины "Спутник V"

власть медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России объем производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" уже является достаточным для того, чтобы удовлетворить потребность в препарате внутри страны, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Во время встречи, которая проходит в Москве, Пашинян сообщил, что Армения надеется приобрести большую партию "Спутника V".

На это Путин ответил, что в России производство вакцины раскручивается.

"Речь идет об уже достаточно большом объеме производства этого препарата. Поэтому я думаю, что решим эту проблему", – приводит слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что это не будет сделано в ущерб россиянам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия со временем удовлетворит все потребности в вакцинах от коронавируса. По его словам, страна подписывает контракты с разными государствами на поставки препаратов.

Представитель Кремля добавил, что дозировка поставок исходит от возможностей производственных мощностей. По его словам, главным приоритетом является удовлетворение внутренних потребностей в вакцине.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что в стране на данный момент достаточно вакцин от коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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