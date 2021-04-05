В Кремле пообещали удовлетворить все потребности в вакцинах от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия со временем удовлетворит все потребности в вакцинах от коронавируса. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, страна подписывает контракты с разными государствами на определенное количество.

"Но, как правило, все контракты растянуты по времени. То есть это не значит, что указанное в контрактах количество обеспечивается сиюминутно и в ходе одной или нескольких поставок этот контракт закрывается", – отметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, от чего зависит скорость поставок препарата "Спутник V" за границу.

Кроме того, он добавил, что дозировка поставок исходит от возможностей производственных мощностей. Песков отметил, что главным приоритетом является удовлетворение внутренних потребностей в вакцине.

"Все страны важны, важны и наши братские страны, в данном случае Республика Сербская, конечно... исторически для нас очень близка. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений, что со временем мы удовлетворим все эти потребности", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране на данный момент достаточно вакцин от коронавируса.

Помимо этого, Песков допустил увеличение поставок российских вакцин за рубеж. Это может произойти по мере наращивания производства, при этом приоритетом остается распространение препаратов в РФ.