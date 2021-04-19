В ВОЗ оценили рост заболеваемости COVID-19 в мире

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Свыше 5,2 миллиона человек заразились COVID-19 в мире за прошедшую неделю. Рост заболеваемости продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается в течение последних пяти недель. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, на данный момент есть сведения о более чем трех миллионах умерших. Кроме того, глава ВОЗ напомнил, что миллион человек умерли от последствий заражения коронавирусом в течение девяти месяцев, после того как была зафиксирована вспышка болезни.

"Потребовалось четыре месяца, чтобы достичь двух миллионов случаев, и три месяца, чтобы был достигнут уровень в три миллиона", – цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВОЗ продлила на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии COVID-19.