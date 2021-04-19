Комитет ВОЗ рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от коронавируса

17:57
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Странам не стоит требовать доказательства вакцинации при международных поездках, заявили представители комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации.
"Не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные, хотя и растущие свидетельства относительно действенности вакцин в снижении передачи (COVID-19) и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире", – цитирует ТАСС решение комитета.
Ранее сообщалось, что электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые стал формировать портал госуслуг, не подойдут для путешествий за рубеж. Все дело в том, что в документе на английском языке указываются данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявляла, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.
Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что введение паспортов вакцинации от коронавируса не должно ущемлять или нарушать права человека.
Сертификаты о прививке от коронавируса привяжут к загранпаспорту
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