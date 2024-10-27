Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро после произошедшего сбоя. Об этом пишет пресс-служба Дептранса Москвы.

Позднее движение поездов вновь вошло в график.

Сбой на фиолетовой линии метро случился из-за человека на путях. Движения не было от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной", а в обратном направлении поезда шли со временно увеличенными интервалами.

