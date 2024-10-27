27 октября, 21:19 (обновлено 27.10.2024 23:09)Происшествия
Движение восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро после произошедшего сбоя. Об этом пишет пресс-служба Дептранса Москвы.
Позднее движение поездов вновь вошло в график.
Сбой на фиолетовой линии метро случился из-за человека на путях. Движения не было от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной", а в обратном направлении поезда шли со временно увеличенными интервалами.
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