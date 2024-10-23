23 октября, 14:23 (обновлено 23.10.2024 14:40)Транспорт
На Калининской линии метро нет движения от станции "Новогиреево" до "Марксистской"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Калининской линии столичного метрополитена нет движения от станции "Новогиреево" до "Марксистской", передает пресс-служба Дептранса Москвы.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Ранее сообщалось, что на восточном участке линии временно увеличены интервалы движения поездов.
Причиной изменения расписания стало нахождение человека на путях, уточнили в транспортном ведомстве.
До этого на БКЛ были увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава. После оперативной проверки установили повреждение створок дверей в вагоне на одной стороне.
В связи со случившимся машинист высадил пассажиров, а состав был убран с линии. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Поезда продолжили следовать в штатном режиме, а полностью движение было введено в график спустя час.