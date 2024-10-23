На Калининской линии метро нет движения от станции "Новогиреево" до "Марксистской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Калининской линии столичного метрополитена нет движения от станции "Новогиреево" до "Марксистской", передает пресс-служба Дептранса Москвы.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Ранее сообщалось, что на восточном участке линии временно увеличены интервалы движения поездов.

Причиной изменения расписания стало нахождение человека на путях, уточнили в транспортном ведомстве.

До этого на БКЛ были увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава. После оперативной проверки установили повреждение створок дверей в вагоне на одной стороне.

В связи со случившимся машинист высадил пассажиров, а состав был убран с линии. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Поезда продолжили следовать в штатном режиме, а полностью движение было введено в график спустя час.