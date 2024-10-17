17 октября, 12:06 (обновлено 17.10.2024 12:26)Транспорт
Интервалы движения временно были увеличены на Калужско-Рижской линии столичного метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения на южном участке Калужско-Рижской линии столичного метро были временно увеличены из-за человека на путях. Об этом пишет пресс-служба Дептранса Москвы.
В настоящий момент движение вводится в график.
Ранее похожее происшествие случилось на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Там из-за падения неизвестного на пути также увеличивались интервалы движения поездов. Однако вскоре график линии был восстановлен.