Интервалы движения временно были увеличены на Калужско-Рижской линии столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения на южном участке Калужско-Рижской линии столичного метро были временно увеличены из-за человека на путях. Об этом пишет пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящий момент движение вводится в график.

Ранее похожее происшествие случилось на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Там из-за падения неизвестного на пути также увеличивались интервалы движения поездов. Однако вскоре график линии был восстановлен.