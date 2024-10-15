Поезда задерживались на Горьковском направлении МЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на станции Орехово-Зуево Горьковского направления МЖД восстановлено, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Поезда ходят в штатном режиме и по обоим путям. Всего несколько поездов дальних маршрутов в сторону Москвы и области следуют с отклонением от графика.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных в пути следования составов. Движение приостанавливалось на период работы правоохранительных органов.

Ранее поезда третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) и Казанского направления Московской железной дороги задерживались по техпричинам. Поезда курсировали с увеличенными интервалами на МЦД-3 в сторону Крюкова, а также в обратном направлении.