Более 1,1 тыс турникетов в Москве подключили к системе оплаты по биометрии за 3 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Свыше 1,1 тысячи турникетов подключили к системе оплаты проезда биометрией в транспорте Москвы за 3 года, прошедших с момента ее запуска, сообщила пресс-служба Дептранса столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"В 2021 году мы запустили оплату по биометрии в метро, как поручил Сергей Собянин. Пассажирам не нужны карты, телефоны и кошельки для того, чтобы пройти через турникет. Достаточно посмотреть в камеру, и створки откроются", – цитирует его ведомство.

За это время в системе зарегистрировались более 375 тысяч пользователей. Каждый день пассажиры оплачивают проезд в городском транспорте с помощью биометрии около 160 тысяч раз. В общей сложности они прошли через турникеты таким способом более 125 миллионов раз.

Воспользоваться платежным сервисом можно на турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также "Аэроэкспресса" и регулярного речного транспорта. Вместе с тем биометрия была подключена на нескольких станциях Московских центральных диаметров (МЦД).

По словам Ликсутова, нигде в мире сервис не работает с таким удобством, как в Москве. По прошествии трех лет он подтвердил свою безопасность и надежность, подчеркнул вице-мэр.

Вместе с тем функционал сервиса оплаты по биометрии в РФ планируется расширить на торговые точки и предприятия общественного питания. При этом любое решение в области биоэквайринга должно соответствовать законодательству и реализовываться на инфраструктуре ЕБС. Такие меры необходимы для обеспечения равного доступа к сервисам по биометрии для клиентов всех банков.