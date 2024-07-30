Оператор ЕБС поддерживает наделение операторов связи возможностью регистрации биометрии

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Центр биометрических технологий (ЦБТ), являющийся оператором Единой биометрической системы, сообщил, что поддерживает предложение о наделении операторов связи правом регистрации биометрии наравне с банками. Об этом пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что ФСБ может предоставить доступ к информации, которая хранится в едином госреестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС), о рождении и смерти человека, о заключении и расторжении брака, смены имени или установлении отцовства, а также об изменениях в этих событиях. Такие поправки к закону "Об актах гражданского состояния" утвердил комитет Госдумы по безопасности и противодействию.

Сейчас к этой информации имеют доступ МВД, ФНС, Минздрав, Росстат, Минцифры, Соцфонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, а также избирательные комиссии и комиссии референдума.

