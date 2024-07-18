ФСБ получит доступ к данным госреестра ЗАГС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

ФСБ могут предоставить доступ к информации, которая хранится в едином госреестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС): о рождении и смерти человека, о заключении и расторжении брака, смены имени или установлении отцовства, а также об изменениях в этих событиях. Об этом сказано в поправках к закону "Об актах гражданского состояния", утвержденных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.

Теперь в рамках выдвинутого предложения Федеральная налоговая служба (ФНС), которая является оператором госреестра ЗАГС, должна будет предоставлять ФСБ России доступ к этим данным.

Сейчас к этой информации имеют доступ МВД, ФНС, Минздрав, Росстат, Минцифры, Соцфонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, а также избирательные комиссии и комиссии референдума.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который увеличивает госпошлины за некоторые юридически значимые действия с 2025 года. Например, оплата за расторжение брака, если у супругов нет общих детей и они разводятся при взаимном согласии, вырастет с 650 до 5 000 рублей.