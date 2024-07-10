СФ одобрил закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

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Совет Федерации одобрил закон о семейной налоговой выплате, который предполагает ежегодную выплату семьям с детьми. Право на нее получат работающие родители двух и более детей, являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие в России и с доходов которых был уплачен подоходный налог.

Выплата в размере 7 из 13% уплаченного НДФЛ будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте России по месту жительства.

Граждане могут подать заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Таким образом, если закон примут, обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут в указанные сроки 2026 года.

Ранее соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума. Инициатором документа выступило правительство России. Проект закона относился к так называемому бюджетному пакету, в который также вошли поправки в бюджет на 2024 год и поправки в Налоговый кодекс РФ.

До этого Госдума и Совет Федерации приняли закон, в соответствии с которым с 2025 года в стране вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов граждан. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс для совершенствования налоговой системы России, в том числе вводит 5-ступенчатую шкалу НДФЛ.

