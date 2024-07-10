ГД приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон, вводящий со следующего года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов россиян. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс для совершенствования российской налоговой системы, а также вводит 5-ступенчатую шкалу НДФЛ.

Базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она постепенно будет увеличиваться: до 15% – на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% – до 20 миллионов, 20% – до 50 миллионов, а доходы сверх этого будут облагаться по ставке 22%.

Также из-под повышенного НДФЛ выводится денежное довольствие и другие выплаты для участников СВО, а также северные надбавки. Для самозанятых ничего не изменится: нынешние ставки налога на профдоход сохранятся. Более того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами. Так, при доходе до 2,4 миллиона рублей в год – 13%, более этой суммы – 15%.

Закон увеличивает с 350 до 450 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться обычные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом в два раза вырастают налоговые вычеты: на второго ребенка – до 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего – до шести тысяч рублей. А для россиян, сдающих нормативы ГТО и проходящих ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.

Кроме того, изменится принцип уплаты налога в фиксированном размере для тех, кто владеет контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не нужно декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог уплачивается в размере пяти миллионов рублей вне зависимости от количества КИК, которыми владеет такой человек. Теперь те, кто имеет не больше пяти КИК, заплатят по пять миллионов рублей за каждую, а для владельцев большего числа компаний вводится единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их количества.

Если в отношении иностранной компании или ее контролирующего лица действуют санкции других государств, из-за которых в ней вводится принудительное внешнее управление, то это лицо будет вправе проинформировать налоговый орган о прекращении участия в такой КИК.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.

Ранее ГД приняла во втором чтении законопроект о семейной налоговой выплате, размер которой составит 7 из 13% уплаченного НДФЛ. Согласно документу, выплату будут получать родители, воспитывающие двух и более детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в том субъекте страны, где живет семья. При этом они должны быть гражданами России, постоянно проживающими на территории страны и уплачивающими подоходный налог.

Россияне, на которых распространяется действие этой меры, смогут подать заявление о назначении выплаты с 1 июня по 1 октября того года, который следует за последней уплатой НДФЛ.