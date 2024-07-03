Кабмин внес поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российское правительство внесло в ГД поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Кабмин внес уточнения ко второму чтению законодательной инициативы, в которых учли предложения бизнесменов и депутатов, которые озвучивались во время обсуждения закона.

"Часть поправок будет внесена непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются в том числе касающихся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ и другие", – цитирует его пресс-служба Минфина.

При этом, добавил Силуанов, идею о федеральном инвестиционном налоговом вычете оформят в виде постановления правительства, проект которого представят в думский комитет по бюджету и налогам.

Ранее парламентарии приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс России, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ. Ставка в 13% сохранится для граждан с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей, однако ее повысят до 15% за доход до 5 миллионов рублей. Для других категорий граждан предусмотрены аналогичные ставки в 18, 20 и 22%.

