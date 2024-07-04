ГД приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября 2024 года, сообщает "Вечерняя Москва".

Документом вводится изменение понижающего коэффициента, который учитывается при исчислении военных пенсий. До принятия закона с 1 января учитывалось 85,47% денежного довольствия военнослужащих, при этом с 1 октября коэффициент увеличился бы до 89,32%. Теперь в соответствующий срок он составит 89,83%.

Ранее был подписан указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Выплата будет осуществляться в том числе в случае, если военнослужащие были выведены из состава воинских частей для восстановления боевой способности либо направлены для обучения по военно-учетным специальностям, но не более чем на три месяца.

Также компенсацию получат те, кто непрерывно находится на лечении в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признан временно не годным к военной службе не более одного месяца или находится в основном отпуске не более 30 суток.

До этого в силу вступил закон, которым супругам погибших участников СВО разрешается получать сразу два пенсионных пособия по потере кормильца. Действие документа распространяется на женщин, которые не вступили в брак повторно и ухаживают за детьми младше 23 лет с правом на льготу. Речь идет о супругах погибших военных, которые проходили службу по призыву, а также участвовали в добровольческих формированиях.

