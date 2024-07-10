Госдума приняла закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о семейной налоговой выплате, которая будет ежегодно полагаться работающим родителям двух и более детей. Данная мера была установлена в рамках совершенствования российской налоговой системы, уточняется на сайте нижней палаты парламента.

Закон наделяет правом на получение данной выплаты работающих граждан РФ, которые имеют двух и более детей, а также постоянно проживают на территории государства и уплатили налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Документ также подразумевает, что получить выплату смогут те российские семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, актуальную для того субъекта России, где они живут. Размер выплаты будет соответствовать 7 из 13% уплаченного НДФЛ.

Инициатором документа выступило правительство России. Проект закона относился к так называемому бюджетному пакету, в который также вошли поправки в бюджет на 2024 год и поправки в Налоговый кодекс РФ.

Этот закон был принят во втором чтении 9 июля. Подразумевается, что те россияне, на которых распространяется действие этой меры, смогут подать заявление о назначении выплаты с 1 июня по 1 октября того года, который следует за последней уплатой налога на их доходы.

Ранее Госдума приняла закон, в соответствии с которым с 2025 года в стране вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов граждан. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс для совершенствования налоговой системы России, в том числе вводит 5-ступенчатую шкалу НДФЛ. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.

