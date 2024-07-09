ГД приняла во втором чтении законопроект о введении туристического налога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении в России туристического налога путем преобразования курортного сбора. Нормы были оформлены как поправки правительства к законопроекту о донастройке налоговой системы. Планируется, что его ГД рассмотрит в третьем чтении 10 июля.

Туристический налог будет местным, муниципалитеты сами определят необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Также он не будет исчисляться по стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников СВО.

Отмечается, что ставка налога будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в следующем году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029-го. Затем она не будет превышать 5%.

Курортный сбор необходимо распространить на большее число российских регионов, потому что мера оправдала себя, заявил ранее глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. С его слов, туристы спокойно реагируют на сбор. Взимаемые деньги должны тратиться регионами на развитие туристической инфраструктуры, подчеркнул депутат.

