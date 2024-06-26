Штрафы за нарушение закона о курортном сборе утверждены в Петербурге

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Штрафы за нарушения закона о курортном сборе утвердили в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания, депутаты которого внесли соответствующие изменения в городской кодекс об административных правонарушениях.

В документе указано, что штрафы будут для гостиниц за несоблюдение сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора, предоставления сведений в реестр и за нарушения порядка учета плательщиков сбора. Размер штрафа в зависимости от состава нарушения составит от 3 до 100 тысяч рублей. Путешественник, который не заплатил курортный сбор, будет оштрафован на сумму от 500 до 2 тысяч рублей.

Кроме того, в городе освободили от уплаты курортного сбора людей, которые сопровождают участников СВО, прибывших в Санкт-Петербург для лечения и реабилитации. Так, список льготных категорий, освобожденных от уплаты сбора, расширен до 22.

Ранее глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что курортный сбор нужно распространить на большее число российских регионов, так как мера оправдала себя. По его словам, туристы спокойно реагируют на сбор. Взимаемые средства должны тратиться регионами на развитие туристической инфраструктуры.