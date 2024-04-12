"Ведомости": кабмин РФ планирует заменить курортный сбор туристическим налогом

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Кабмин обсуждает возможную замену курортного сбора на туристический налог. Это предложение уже было направлено в Госдуму. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

В рамках этого законопроекта власти хотят обложить налогом стоимость проживания в гостиницах в размере 3%. По задумке, туристы смогут увидеть наценку в цене, зафиксированной на туристических агрегаторах, в счете от отеля и так далее.

Также власти предлагают использовать в качестве налоговой базы площадь коллективных средств размещения (КСР), то есть отелей, гостиниц, хостелов, гостевых домов и других видов размещения. Так, при расчете налога можно основываться на размере номерного фонда, уточнили в издании.

На данный момент основные участники обсуждения, в число которых входит Минфин и Минэкономразвития, пока говорят о самой концепции налога, о том, что считать налоговой базой. Однако уже было принято решение, что налог будет действовать по всей стране, но регионы могут его не вводить. При этом все средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры, заключили в газете.

Ранее в Минэкономразвитии РФ сообщили, что нулевой налог на добавленную стоимость планируют установить для туроператоров, которые организуют поездки в Белоруссию. При этом глава ведомства Максим Решетников отметил, что такие компании хотят отнести к операторам внутреннего туризма, чтобы уменьшить для них сумму финансового обеспечения.

