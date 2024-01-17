Греция введет климатический налог для туристов в 2024 году

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Власти Греции начнут взимать с туристов климатический налог в 2024 году. Об этом сообщает правительственный вестник страны.

Новый налог заменит гостиничный сбор и будет взиматься в период высокого сезона – с марта по октябрь.

"Власти рассчитывают, что сбор станет хорошей финансовой поддержкой при оказании помощи во время стихийных бедствий", – говорится в сообщении.

Размер налога будет зависеть от категории гостиницы. В отелях с одной или двумя звездами он составит 1,5 евро, в трехзвездочных гостиницах – 3 евро, в четырехзвездочных и пятизвездочных – 7 и 10 евро соответственно. Плата будет взиматься за каждые сутки пребывания.

В низкий сезон – с ноября по февраль – в стране сохранят туристический сбор. Его размер составляет от 0,5 до 4 евро за сутки.

До этого стало известно, что в 2025 году Акрополь в греческих Афинах можно будет посетить с частной экскурсией. Стоимость сопровождения группы из 4–5 человек составит пять тысяч евро. На осмотр исторического памятника отведут около двух часов.

