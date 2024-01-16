Москва, Петербург и Мурманск вошли в топ российских направлений для отдыха в феврале

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В топ-10 российских направлений по числу бронирований на февраль 2024 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, сочинский Эсто-Садок, Иркутск, мурманская Териберка, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на пресс-службу одного из сервисов онлайн-бронирований.

По данным аналитиков, число бронирований в сфере внутреннего туризма по сравнению с февралем 2023 года выросло на 25%. При этом аналогичный показатель на зарубежные направления вырос на 13%.

По их словам, популярность Мурманска и села Териберки выросла в несколько раз. Высокие темпы роста спроса также выявили в Кировске, байкальской Листвянке, Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани. Подчеркивалось, что спрос бронирований в столице составил 77%.



Средняя цена за ночь в отелях и гостиницах в феврале составит 5 900 рублей, что на 13% выше показателя 2023 года (5 200 рублей).

Специалисты заметили рост бронирований и на зарубежных направлениях. Так, спрос увеличился на путешествия в Японию, Италию (на 29%), Таиланд (24%), Белоруссию (13%) и ОАЭ (10%).

При этом лидерами по бронированию отелей стали Таиланд, Белоруссия, Италия, Турция, ОАЭ, Франция, Армения, Испания, Япония и Казахстан.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще посещать отели в Мурманске, число бронирований на январь этого года выросло на 47% по сравнению с январем 2023 года. Средняя стоимость размещения на ночь в отелях города увеличилась на 24%, до 5,2 тысячи рублей.

В феврале россиян ждут три выходных в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Они продлятся с 23 по 25 февраля. Жители столицы могут отправиться в Санкт-Петербург и на горнолыжные курорты Сочи, Домбая, Приэльбрусья и Архыза. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

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