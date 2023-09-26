РФ планирует установить нулевой НДС для продающих туры в Белоруссию

Фото: 123RF/champlifezy

Нулевой налог на добавленную стоимость планируют установить для туроператоров, которые организуют поездки в Белоруссию. Об этом рассказали в министерстве экономического развития РФ.

"Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, как отметил руководитель министерства Максим Решетников, такие компании хотят отнести к операторам внутреннего туризма, чтобы уменьшить для них сумму финансового обеспечения.

Ранее в Минэкономразвития пообещали проработать вопрос распространения нулевого налога на добавленную стоимость на кафе при гостиницах.

До этого туристические союзы в России выступили за уменьшение налоговой нагрузки на отрасль.

В обращении к Минэкономразвития упоминались НДС, налог на имущество и на прибыль, а еще на страховые взносы. Также представители туробъединений отметили, что, несмотря на уже имеющиеся меры поддержки гостиничной отрасли, рентабельность капитала основных коллективных средств размещения почти нулевая.



Специалисты рассказали, в какие города РФ туристы стали ездить чаще всего