Российская туристическая отрасль просит уменьшить налоговую нагрузку

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В России крупные туристические союзы предложили уменьшить налоговую нагрузку на отрасль. Такое письмо от Федерации рестораторов и отельеров, Российской гостиничной ассоциации, Союза туризма и гостеприимства и Российского союза туриндустрии было передано главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, передают "Ведомости".

В нем упоминались НДС, налог на имущество и на прибыль, а еще на страховые взносы. Также представители туробъединений сообщают, что, несмотря на уже имеющиеся меры поддержки гостиничной отрасли, рентабельность капитала основных коллективных средств размещения почти нулевая. Именно поэтому инвестиционная привлекательность туристической отрасли находится в плачевном состоянии, в отличие от небольшого бизнеса, который пользуется упрощенкой.

При этом потенциал платежеспособного спроса на туристические услуги в стране со стороны иностранцев стал больше внутреннего в 155 раз.

Ранее российские регионы получили право вводить курортный сбор. Перед тем как российские регионы смогут брать с туристов курортный сбор, правительство страны должно будет внести изменения в законодательство и все проработать.

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