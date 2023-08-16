Эксперт по туризму назвал лучшее время для бронирования горящих путевок

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Эксперт по туризму Николай Мельник разъяснил, когда лучше покупать билеты из-за разгара сезона по покупке горящих туров. Об этом он сообщил в разговоре с "Вечерней Москвой".

Как рассказал Мельник, в августе ожидать горящих путевок не стоит, однако через месяц можно отыскать недорогие билеты с небольшими скидками.

"Сейчас активный сезон, август – самое дорогое время, никаких горящих туров в этот период нет. Только если случается какое-то ЧП. Цены в этот период повышенные независимо от курса, и сейчас вылет в конце августа стоит дешевле, чем в ближайшие дни", – заявил эксперт по туризму.

При этом он подчеркнул, что туроператоры могут часто вести свою динамику ценообразования исходя из текущего спроса. По его словам, сейчас все туры хорошо распродаются, а цена на них пока держится высокой. Если в сентябре продажи упадут и спрос снизится, то стоимость горящих путевок поэтапно будет уменьшаться.

Ранее Турция летом 2023 года впервые попала в топ-5 самых дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян. Лидером списка стали Мальдивы, где средняя стоимость десятидневного отдыха составила 390 тысяч рублей на двоих. Следом идут Куба (238 тысяч рублей), Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и Турция (183 тысячи рублей).

Эксперт рассказал, сколько стоят горящие путевки за рубеж в этом году