Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян

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Турция этим летом впервые вошла в топ-5 самых дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

"Турция вошла в пятерку самых дорогих – в среднем – направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма", – подчеркнула она.

По ее информации, лидером списка стали Мальдивы, где средняя стоимость десятидневного отдыха составила 390 тысяч рублей на двоих. Следом идут Куба (238 тысяч рублей), Шри-Ланка (213 тысяч рублей) и Турция (183 тысячи рублей).

Ломидзе добавила, что из-за подобной ценовой политики Турция "не досчиталась" туристов из России. Не спасли ситуацию даже "горящие туры", которые все равно стоили больше, чем россияне могли себе позволить, заключила эксперт.

В конце июля Анталья побила личный рекорд по количеству принятых туристов. Так, с начала 2023 года турецкий курорт посетили 8 011 828 туристов.

Ранее сообщалось, что вход в музеи Турции подорожает почти в два раза для иностранцев без вида на жительство (ВНЖ) с 1 августа. В СМИ заявили, что, в частности, для тех, у кого нет ВНЖ, цена билета на посещение руин античного города Эфес вырастет до 700 лир с нынешних 400.

Турция вошла в пятерку самых дорогих направлений для российских туристов