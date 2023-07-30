Анталья обновила рекорд по количеству принятых туристов

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Анталья в этом году в очередной раз побила личный рекорд по количеству принятых туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Эрсина Языджи.

С начала 2023 года турецкий курорт посетили 8 011 828 туристов. Прошлый рекорд был установлен в 2019 году. Тогда гостями Антальи стали 8 004 011 туристов.

Ранее генконсульство РФ в Анталье призывало российских туристов по возможности не покидать отели и воздержаться от индивидуальных прогулок по лесной и горной местности из-за лесных пожаров.

Лесные пожары охватили три провинции Турции – Анталью, Манису и Кахраманмараш. Россия направила на помощь местным спасателям два самолета-амфибии МЧС РФ.



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