Продажи туров в Кемер среди россиян не уменьшились из-за лесных пожаров

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Российские туристы продолжают бронировать туры на курорт Кемер в Турции, где в данный момент наблюдаются природные пожары. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента Альянса турагентств Алексана Мкртчяна.

"Что касается Турции, то здесь ситуация следующая. В курортном поселке Кириш нет ни дыма, ни гари. В Кемере нет дыма, чувствуется гарь. В Бельдиби легкая гарь и легкий дым. И только в Гейнюке люди чувствуют гарь, есть дым", – рассказал он.

Говоря о продажах туров, вице-президент альянса отметил, что россияне не стали меньше приобретать их, продажи находятся на нормальном уровне.

"Но по продажам мы не видим проседания, как люди любили Кемер, так и любят", – добавил Мкртчян.

Туристические агентства также готовы предложить россиянам и другие курорты Турции, но многие из них направляются именно в Кемер посмотреть на горы и море, сказал он.

Генеральный директор туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов заявил, что Турция остается одним из наиболее популярных турнаправлений для отдыха у граждан России.

"Основной объем по нашей компании идет в Турцию, это порядка 70%, 15% идет на Эмираты, 10% на Египет, оставшиеся направления 1–2% занимают", – сказал он.

Ранее замминистра сельского и лесного хозяйства Турции Вейсель Тирьяки заявлял, что лесной пожар в Кемере не угрожает отелям с туристами и жилым домам. Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал, необходимости в эвакуации граждан не наблюдается.

По информации местных СМИ, в Кемере сгорело около 180 гектаров леса. С огнем, усиливающимся из-за сильного ветра, ведут борьбу спасатели на земле и с воздуха.



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