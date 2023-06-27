В АТОР заявили, что цены на путевки в Турцию в этом сезоне уже не изменятся

Фото: depositphotos/natalia.milko@gmail.com

Россиянам не стоит ждать, что цены на путевки в Турцию изменятся в этом сезоне на фоне падения турецкой лиры. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

"Никакого влияния падение курса лиры на цены туров не окажет, потому что цены номинируются в валюте для поставщиков. Соответственно влияния нет, потому что ценообразование проводят в валюте. Продают за валюту, получают валюту", – объяснил он в беседе с Агентством "Москва".

Эксперт призвал не ждать никаких изменений стоимости туров, поскольку они могут произойти только в следующем сезоне. Их можно будет объяснить компенсацией потери покупательной способности, добавил он.

Ранее стало известно, что турецкая валюта обвалилась до исторического минимума. Однако аналитики прогнозируют, что ее падение продолжится.

До этого сообщалось, что россиянам вновь начали предлагать горящие туры в Турцию. Как отметили в АТОР, поездка на отдых в Анталью в конце июня стоит 50 тысяч рублей на двоих. Туроператоры обещают за такую цену предоставить на семь ночей номер в четырехзвездочном отеле. В пятизвездочных отелях будет дороже – от 64 тысяч рублей.

В свою очередь, стоимость проживания в отель с четырьмя звездами в Даламане начинается от 86 тысяч рублей.



Авиабилеты за рубеж вновь можно купить по адекватной цене – АТОР