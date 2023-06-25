Стоимость билетов за границу пришла в норму после скачка цен 24 июня – АТОР

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Стоимость билетов за границу пришла в норму после скачка цен 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее в АТОР сообщали, что острой нехватки мест на авиарейсы из РФ в страны СНГ и Стамбул нет. При этом стоимость билетов действительно выросла по сравнению с ценами по данным на утро субботы.

"Стоимость билетов за границу пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра", – уточняется в сообщении на сайте АТОР.

Отмечается, что очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград, на другие направления тарифы обыкновенные.

Ранее сообщалось, что в России взлетели цены на авиабилеты в экономклассе, став рекордными с начала века. По данным Росстата, за тысячу километров пути придется заплатить семь тысяч рублей. Эксперты считают, что на ситуацию в первую очередь повлиял рост цен на топливо.

Стало известно о подорожании авиабилетов в России