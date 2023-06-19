В России стоимость авиабилетов эконом-класса выросла на 4% в апреле 2023 года – ФАС

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В апреле 2023 года стоимость авиабилетов эконом-класса выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

В ведомстве отметили, что мониторинг цен на авиабилеты эконом-класса осуществляется по более чем 500 маршрутам. На стоимость билетов влияют такие факторы, как сезонность, инфляция и спрос.

В ФАС также напомнили, что в прошлом году авиакомпании зачастую проводили распродажи для повышения загрузки самолетов.

Данные антимонопольной службы по стоимости авиабилетов могут отличаться от результатов наблюдений Росстата, добавили в пресс-службе ведомства. Вместе с тем в данный момент Минэкономразвития, Росстат и ФАС РФ работают над новой единой методологией оценки стоимости авиабилетов.

Ранее сообщалось, что туроператоры, организующие поездки по России, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), путешествия упадут в цене. По данным журналистов, это произойдет задним числом с января 2023 года.

До этого вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия разрабатывает собственный дальнемагистральный самолет, который будет создан к 2030 году.

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