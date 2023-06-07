Эксперт объяснил, что делать в нынешних условиях цен на авиабилеты

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Цены на авиабилеты больше не подчиняются прежним правилам. Об этом в интервью радио Sputnik заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян

"В России творится полная чехарда с ценами на авиабилеты. Если раньше были какие-то правила, то теперь их нет", – отметил он.

Если раньше цены повышались к моменту вылета, продолжил эксперт, то сейчас они могут как опуститься, так и подняться. Мкртчян рассказал, что билеты из Сочи в Анталью на 9 июня стоили сначала 10 тысяч рублей в одну сторону, далее – 17 тысяч, затем – 4 тысячи рублей. За неделю до вылета цена была на уровне 13 тысяч рублей, но и сейчас она продолжает меняться. Это одна авиакомпания и один рейс, подчеркнул он.

Так как изменение цен предсказать невозможно, эксперт посоветовал ежедневно их проверять. Если вы увидите, что билеты на нужный рейс подешевели, не стоит думать, что цена и дальше будет падать, нужно их сразу купить.

Также за год отдых летом за границей подорожал для россиян на 15–50%, сообщает "Вечерняя Москва". Эксперт по туризму Николай Мельник сообщил газете, что особый рост зафиксирован на турецком направлении, чему способствовали выборы президента в стране.

"Большинство россиян ждали, что победит Эрдоган, и только потом покупали путевки. Сейчас небывалый спрос на Турцию. А спрос формирует предложение, поэтому туроператоры решили закрыть свои финансовые дыры путем увеличения стоимости этих турпакетов", – объяснил эксперт.

При этом цена на туры по другим направлениям практически не поменялась. Это связано с тем, что они не очень популярные и несезонные, уточнил специалист. Так, цена на туры в Объединенные Арабские Эмираты поднялась не более чем на 5%.

Мельник заверил, что отдых за рубежом подешевеет нескоро, так как сейчас идет динамика роста продаж.

"Но в любом случае она на какое-то время зафиксируется на определенной отметке. Если сейчас цена на отдых в Турции повысилась на 20–25%, то упадет она максимум на 10–15% Летние цены всегда выше", – напомнил он.

Также не оправдались надежды на полеты российских чартеров. По словам Мельника, некоторые думают, что скоро границы РФ закроют, поэтому они покупают дорогие билеты, что тоже вносит вклад в ценообразование.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что этим летом число туристов, отправляющихся за границу из России, может вырасти на 42%. По данным АТОР, число бронирований за рубежом на летний сезон сейчас на 15% больше, чем по РФ.

Позднее отмечалось, что высокий курортный сезон начался в Сочи. По данным администрации курорта Сочи, в городе отдыхают 140 тысяч гостей, отели заполнены на 79%.

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