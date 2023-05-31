Турпоток из России за границу летом 2023 года может вырасти на 42% – АТОР

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Число туристов, отправляющихся за границу из России, может вырасти на 42% летом 2023 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"За три летних месяца общий объем поездок (за рубеж. – Прим. ред.) по популярным туристическим направлениям может составить порядка 5 миллионов, что на 42% больше, чем летом 2022 года", – цитирует ассоциацию РИА Новости.

По данным АТОР, число бронирований за рубежом на летний сезон сейчас на 15% больше, чем по России. Лидером по числу бронирований оказалась Турция (67%). В сравнении с показателем прошлого года рост составил 40%. Посетить страну летом могут порядка трех миллионов человек из России.

Второе место среди зарубежных направлений занимает Абхазия. Туда планируют отправиться около миллиона человек, 60% из которых туристы, намеревающиеся прибыть в страну на однодневные экскурсии из Сочи.

Тройку лидеров замыкает Египет. Летом туда собираются около 300 тысяч туристов из России.

До этого исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова сообщила, что падение курса турецкой лиры не отразится на стоимости туров в Турцию. Дело в том, что цены на туры в Турцию привязаны к курсу евро. Во время отдыха туристов дешевле могут стать только покупки внутри страны, сообщила эксперт.

