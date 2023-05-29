29 мая, 21:57Туризм
В АТА опровергли информацию о росте спроса туров в Турцию в связи с переизбранием Эрдогана
Фото: depositphotos/EnginKorkmaz
Резкого роста спроса на путевки в Турцию не произошло, поскольку россияне следят за снижением цен, а не за президентскими выборами, приводит радиостанция "Комсомольская правда" слова вице-президента Альянса туристических агентств (АТА) России Алексана Мкртчяна.
"К сожалению, турагенты обманулись в своих ожиданиях, никакого резкого роста и всплеска спроса мы не видим. Есть определенный рост запросов, но это в пределах 10%, максимум 15%, ни о каком трехкратном росте говорить не приходится. Люди внимательно следят не за результатами выборов в Турции, а за снижением роста цен", – подчеркнул он.
При этом, как заметил вице-президент АТА, "цены на Турцию повышаются, количество бронирований опускается независимо от того, кто пришел к власти".
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян также заявил об отсутствии значительного роста спроса на туры в Турцию. По его мнению, это в том числе связано с тем, что большая часть жителей туристических курортов и крупных городов проголосовали за Кемаля Кылычдароглу, оппонента выигравшего выборы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и туристы ждут возможных протестов.
Между тем Мурадян спрогнозировал, что туристы начнут бронировать туры в Турцию в начале июня с наступлением периода отпусков.
Действующий президент Турции переизбран на третий срок
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