В АТА опровергли информацию о росте спроса туров в Турцию в связи с переизбранием Эрдогана

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Резкого роста спроса на путевки в Турцию не произошло, поскольку россияне следят за снижением цен, а не за президентскими выборами, приводит радиостанция "Комсомольская правда" слова вице-президента Альянса туристических агентств (АТА) России Алексана Мкртчяна.

"К сожалению, турагенты обманулись в своих ожиданиях, никакого резкого роста и всплеска спроса мы не видим. Есть определенный рост запросов, но это в пределах 10%, максимум 15%, ни о каком трехкратном росте говорить не приходится. Люди внимательно следят не за результатами выборов в Турции, а за снижением роста цен", – подчеркнул он.

При этом, как заметил вице-президент АТА, "цены на Турцию повышаются, количество бронирований опускается независимо от того, кто пришел к власти".

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян также заявил об отсутствии значительного роста спроса на туры в Турцию. По его мнению, это в том числе связано с тем, что большая часть жителей туристических курортов и крупных городов проголосовали за Кемаля Кылычдароглу, оппонента выигравшего выборы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и туристы ждут возможных протестов.

Между тем Мурадян спрогнозировал, что туристы начнут бронировать туры в Турцию в начале июня с наступлением периода отпусков.