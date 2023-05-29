Туроператоры РФ не зафиксировали роста спроса на поездки в Турцию после победы Эрдогана

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Российские туроператоры не зафиксировали значительного увеличения спроса на путевки в Турцию после переизбрания действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна.

"Многие наблюдают, как поведут себя регионы Антальи. В частности, потому, что там большая часть голосовала не за Эрдогана, как и все крупные города, такие как Стамбул и Анкара. Туристы ждут, будут протесты или нет", – отметил он.

Вице-президент АТОР спрогнозировал, что туристы начнут бронировать туры в Турцию в начале июня с наступлением периода отпусков.

Ранее стало известно, что Эрдоган победил Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов Турции. Действующий турецкий лидер набрал более 52% голосов, а кандидат от оппозиции – около 48%.

Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой. Президент РФ подтвердил готовность к продолжению диалога с Турцией, а также пожелал турецкому лидеру новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.