Интерес россиян к поездкам в Европу возрос – РСТ

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Интерес граждан РФ к поездкам в Европу возрос, несмотря на отсутствие прямых перелетов, отметил ‎вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Об этом сообщает газета "Известия".

"За прошлый год государства шенгенского соглашения выдали россиянам 687 тысяч виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах, которые выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе – Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия", – уточнил он.

Горин также обратил внимание, что россияне имеют возможность прилетать в Израиль с личными, деловыми или туристическими целями, поскольку между странами действует прямое авиасообщение.

Ранее сообщалось, что в апреле на страны шенгенского соглашения пришлось 30–40% оформляемых россиянами виз, год назад этот показатель не превышал 20%, а до начала спецоперации на Украине достигал 80%.

До этого отмечалось, что в период с января по март 2023 года количество поездок граждан других стран в РФ увеличилось на 17,6% в сравнении с тем же периодом в 2022 году. За три месяца этого года иностранцы пересекли российскую границу 3,3 миллиона раз.

