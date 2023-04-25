В России вырос спрос на шенгенские визы

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Россияне стали чаще оформлять визы в Европу: в апреле на страны Шенгенского соглашения пришлось 30–40% оформляемых россиянами виз, год назад этот показатель не превышал 20%, а до начала СВО достигал 80%. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, отечественные туроператоры в этом году формируют туры в Европу, выкупая места на рейсах авиакомпаний из Турции, Еревана и Кувейта. Еще год назад количество предложений по такой схеме было минимальным.

В настоящее время на перелеты из РФ в Европу приходится 1,3% от общего объема перевозок, тогда как в 2022 году на них приходилось 0,9%. При этом спрос на европейские направления в целом по-прежнему довольно низкий – всего 15–20% от допандемийного уровня.

Между тем управляющий партнер агентства "Визаход" Марина Широкова считает, что восстановлению спроса на европейские направления мешают сложности с получением шенгенской визы. Из-за этого многие россияне делают выбор в пользу отдыха в других странах.

Ранее сообщалось, что авиабилеты на рейсы по России с вылетами в апреле–октябре подорожали на 5–10%. Средняя стоимость билетов в обе стороны доходит до 16,4 тысячи рублей. Это связывают с прекращением действия антисанкционных субсидий.

