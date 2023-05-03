В ФСБ зафиксировали рост числа поездок из стран Балтии в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В период с января по март 2023 года количество поездок граждан других стран в РФ увеличилось на 17,6% в сравнении с тем же периодом в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные погранслужбы Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что за три месяца этого года иностранцы пересекли российскую границу 3,3 миллиона раз, а в 2022 году иностранцы приехали в страну 2,8 миллиона раз.

В начале прошлого года иностранные туристы реже приезжали в Россию из-за пандемийных ограничений, часть которых продолжала действовать с 2020 года, позже все ограничения были отменены, но после начала спецоперации на Украине многие страны прервали авиасообщение с РФ.

По данным испанской консалтинговой фирмы ForwardKeys, в 2022 году авиасообщение между Россией и другими странами сократилось на 57% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Количество поездок граждан ЕС в Россию в январе-марте 2023 года увеличилось на 11,8% относительно того же периода прошлого года. В первом квартале ФСБ зафиксировала почти 114 тысяч поездок (113,9), а год назад их было около 102 тысяч (101,9). Чаще всего в Россию приезжали граждане, проживающие в соседних странах, то есть из Эстонии – 23,6 тысячи, Финляндии – 7,3 тысячи, а также из Латвии, Литвы и Польши.

Поляки стали ездить в Россию на 69% чаще, граждане Литвы – на 42,5%, Латвии – на 31,7%. При этом на треть упала посещаемость страны немцами, с 19,3 тысячи в 2022 году до 12,8 тысячи поездок в этом, и реже стали приезжать французы – 7,6 тысячи против 2,8 тысячи.

Между Россией и соседними странами Прибалтики до пандемии существовал большой приграничный поток, сказал один из участников туристического рынка.

"Люди пересекали границу по частным целям, ехали навестить родственников, по учебе или работе, или у них есть ВНЖ", – объяснил он.

Как отмечает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, большинство посещавших РФ в первом квартале 2023 года граждан Финляндии, Польши и стран Прибалтики приезжали или с деловыми, или с частными целями.

При этом она просит не сравнивать данные с допандемийным периодом, так как в первом квартале 2020 года не были введены жесткие ограничения относительно перемещения. Также Чудиновских подчеркнула, что показатели первого квартала этого года еще не достигли остаточного уровня для сопоставления с остальными данными.

"Восстановление мобильности после снятия ограничений оказалось не мгновенным, а довольно небыстрым. Конечно, события, начавшиеся в феврале 2022 года, еще более замедлили этот процесс, по крайней мере в отношении туристов и лиц, для которых, в отличие от граждан Центральной Азии, поездка в Россию не является жизненно необходимой", – сказала она.

Ранее сообщалось, что в апреле на страны Шенгенского соглашения пришлось 30–40% оформляемых россиянами виз, год назад этот показатель не превышал 20%, а до начала СВО достигал 80%. В данный момент на перелеты из РФ в Европу приходится 1,3% от общего объема перевозок.



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