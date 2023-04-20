Калужский губернатор Шапша предложил ужесточить требования к регистрации иностранцев в РФ

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Калужский губернатор Владислав Шапша предложил ужесточить требования к регистрации иностранцев в России. Собственными инициативами он поделился в телеграм-канале.

Одной из мер, которые предлагает ввести калужский губернатор, является запрет на регистрацию иностранцев по месту жительства, если в квартире квадратных метров меньше, чем предусмотрено законом. По его мнению, подобное позволит снизить число "резиновых" квартир.



Еще одной инициативой главы региона стала мера, направленная на ужесточение требования для получения гражданства РФ в упрощенном порядке.

"Чтобы родня нового российского гражданина могла получить гражданство по упрощенной схеме, ему, считаем, надо прожить в России не менее 5 лет для адаптации и интеграции", – пояснил он.

Как сообщил губернатор региона, его инициативы поддержали депутаты Законодательного собрания.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести налог для компаний, использующих труд мигрантов. При этом процесс замещения иностранцев россиянами, по его мнению, должен происходить постепенно, чтобы избежать роста социальной напряженности.

