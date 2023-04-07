Мишустин рассмотрит предложение об упрощении получения гражданства этническими русскими

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рассмотрит предложение фракции "Новые люди" об упрощенном получении гражданства РФ этническими русскими. Об этом сообщает ТАСС.

Член фракции "Новые люди" Владимир Плякин заявил, что с прошлого года "любой гражданин Украины может получить гражданство России". По его словам, не все этнические русские могут обратиться напрямую за гражданством России. Он предложил упростить миграцию в страну для этнических русских, "уравняв их с гражданами Украины в их праве получения гражданства".

"По поводу гражданства обязательно рассмотрим предложения", – заявил Мишустин.

Плякин также сообщил, что в январе "Новые люди" внесли проект закона об упрощении получения гражданства для ученых, на который пока не поступил отзыв правительства.

Мишустин заверил, что даст соответствующее поручение руководителю аппарата правительства по поводу отзыва.

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