Кабмин РФ упростит для соотечественников переселение в Россию из недружественных стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин РФ собирается упростить для соотечественников процесс переселения в Россию из недружественных государств. Об этом рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что ранее Владимир Путин поручил максимально упростить данную процедуру для соотечественников.

"Правительство упростит для них участие в государственной программе. Они смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране", – сказал Мишустин.

Премьер-министр также подчеркнул, что это будет не единственный шаг по упрощению переселения.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с предложением выдавать соотечественникам паспорта РФ в зарубежных представительствах. Она напомнила, что на сегодняшний день, согласно законодательству РФ, если человек постоянно проживает за границей, то для получения паспорта ему необходимо приехать в Россию и оформить документ.

По словам Москальковой, при таком сценарии человек может столкнуться с немалыми расходами из-за нарушенной в сегодняшних условиях логистики.



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