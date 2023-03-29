Москалькова предложила выдавать российские паспорта в зарубежных представительствах

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с предложением выдавать соотечественникам паспорта РФ в зарубежных представительствах. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

Она напомнила, что на сегодняшний день, согласно законодательству РФ, если человек постоянно проживает за границей, то для получения паспорта ему необходимо приехать в Россию и оформить документ.

По словам Москальковой, при таком сценарии человек может столкнуться с немалыми расходами из-за нарушенной в сегодняшних условиях логистики.

"И мы обратились в МИД и в МВД с тем, чтобы рассмотреть вопрос, там, непосредственно в наших консульствах, давать возможность получить паспорт", – сообщила она.

Ранее Татьяна Москалькова предложила давать рожденным детям россиян гражданство РФ вне зависимости от места рождения ребенка. Соответствующие поправки в закон "О гражданстве" были внесены в Госдуму.

До этого сообщалось, что в России предложили восстановить право для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии, которые постоянно проживают на территории России, на упрощенное получение гражданства РФ.

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