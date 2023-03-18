Москалькова предложила давать рожденным за границей детям россиян гражданство РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Софья Сандурская

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила давать рожденным детям россиян гражданство РФ вне зависимости от места рождения ребенка. Соответствующие поправки в закон "О гражданстве" были внесены в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Так, согласно тексту документа, ребенок будет приобретать российское гражданство, не зависимо от места рождения, если один из его родителей уже имеет гражданство РФ, а второй является иностранцем.

В изначальной версии законопроекта предполагалось, что при таких обстоятельствах ребенок может получить гражданство России в том случае, если родился на территории РФ.

Кроме того, в поправках Москалькова также предложила отменить необходимость предоставления согласия родителя-иностранца на получение рожденным за границей ребенком гражданства РФ, если один из родителей уже имеет российское гражданство или приобретает его.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой лишать гражданства тех, кто не встает во время гимна России. По словам политика, являясь гражданином России, необходимо уважать ее и чувствовать себя частью русского народа.

До этого в России предложили восстановить право для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии, которые постоянно проживают на территории России, на упрощенное получение гражданства РФ.

Милонов предложил лишать материнского капитала российских женщин, рожающих за границей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!