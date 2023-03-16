Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн РФ

Фото: Агентство "Москва"

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с инициативой лишать гражданства тех, кто не встает во время гимна России. Об этом политик заявил в эфире телеканала "Крым 24".

"Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн", – заявил Аксенов, пояснив, что осуществлять процесс лишения гражданства нужно в судебном порядке.

По словам политика, являясь гражданином России, необходимо уважать ее и чувствовать себя частью русского народа.

До этого стало известно, что в России могут начать лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО и измену родине. Соответствующие поправки в закон "О гражданстве" поступили в комитет Госдумы по делам СНГ.

Также в проекте закона, принятого в первом чтении в апреле прошлого года, предусматривается лишение гражданства в том числе за совершение террористических преступлений, тяжких преступлений против государства, преступления в сфере оборота наркотиков, подделку документов или же по добровольному желанию гражданина.



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