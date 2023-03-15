В России будут лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

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Поправки в закон "О гражданстве", которые поступили в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишать приобретенного гражданства РФ за дискредитацию спецоперации на Украине и измену родине. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Константин Затулин.

Также в проекте закона, принятого в первом чтении в апреле прошлого года, предусматривается лишение гражданства в том числе за совершение террористических преступлений, тяжких преступлений против государства, преступления в сфере оборота наркотиков, подделку документов или же по добровольному желанию гражданина.

Помимо этого, законопроект расширит полномочия главы государства по определению лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства, а также сократит число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что единый срок краткосрочного пребывания мигрантов в РФ могут ограничить 90 днями за календарный год. В сентябре прошлого года соответствующий законопроект внесли в правительство России.

До этого стало известно, что в 2022 году от гражданства РФ отказались 4 306 россиян, проживающих за рубежом. Это наибольшее число за последние три года.

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