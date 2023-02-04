Свыше 8 тысяч жителей новых регионов РФ ежедневно подают заявление на российский паспорт

Фото: depositphotos/leedsn

Более 8 тысяч жителей новых регионов РФ ежедневно подают заявления о выдаче российского паспорта после вхождения субъектов в состав страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Кроме того, как отметили в ведомстве, с 2019 года в гражданство РФ принято более 1,4 миллиона украинских граждан. Из них в гуманитарных целях – порядка 1,2 миллиона человек.

Ранее сообщалось о том, что более 691 тысячи иностранцев стали гражданами России в 2022 году. Число выданных загранпаспортов в РФ в 2022 году выросло на 1,5 миллиона в сравнении с данными 2021 года.

В январе в Госдуму внесли законопроект об упрощенном получении российского гражданства для иностранных ученых. Авторы инициативы предлагают упростить процедуру получения российского гражданства для работников, имеющих необходимую квалификацию и занимающихся научной и научно-технической деятельностью.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!