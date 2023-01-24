В ГД внесли законопроект об упрощенном получении гражданства РФ для ученых из-за рубежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли законопроект об упрощенном получении российского гражданства для иностранных ученых. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Авторами инициативы выступили депутаты партии "Новые люди" Ксения Горячева, Максим Гулин и Олег Леонов.

Они предлагают упростить процедуру получения российского гражданства для работников, имеющих необходимую квалификацию и занимающихся научной и научно-технической деятельностью. Главным условием получения гражданства депутаты сочли постоянное проживание иностранца на территории РФ.

Документом также предлагается предоставить льготный визовый режим по выдаче обыкновенной рабочей многократной визы для иностранного гражданина, въезжающего в Россию и являющегося исследователем, на срок не менее одного года, а также членам его семьи на срок не менее чем три года со дня въезда в РФ.

Инициаторы уточнили, что законопроект обусловлен смягчением визовых ограничений для квалифицированных специалистов и ученых из РФ со стороны США.

"Наука говорит на международном языке, и нам сложно будет развиваться, полностью закрывшись от мира. Мы и не собираемся этого делать", – заявила Горячева, подчеркнув, что РФ имеет множество точек соприкосновения с другими странами.

Ранее в ГД внесли законопроект об освобождении от призыва в рамках частичной мобилизации россиян, имеющих ученую степень. Инициаторами также выступили депутаты фракции "Новые люди". При этом, как уточнялось в документе, действие закона не будет распространяться на лиц в случае объявления полной мобилизации в стране.



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