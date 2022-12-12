Все доктора и кандидаты наук в вузах получили бронь от мобилизации – Фальков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все преподаватели вузов, имеющие докторские и кандидатские ученые степени, получили бронь от мобилизации, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, он отметил, что механизмом бронирования воспользовались все 120 российских университетов.

"Все воспользовались, особенно заранее, институтом бронирования, уж квалифицированные кадры, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены, скажем так. Поэтому здесь, я думаю, специально каких-то механизмов дополнительно не требуется", – заявил Фальков.

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Андрей Корнеев заявил, что ведомство обратилось к правительству с просьбой предоставить школьным учителям отсрочку от частичной мобилизации.

Подразумевается, что от призыва должны освободить всех педагогов, подпадающих под критерии частичной мобилизации, добавил Корнеев.

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