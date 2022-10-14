Минпросвещения попросило предоставить отсрочку от мобилизации учителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Замглавы Минпросвещения РФ Андрей Корнеев заявил, что ведомство обратилось к правительству с просьбой предоставить школьным учителям отсрочку от частичной мобилизации.

"Соответствующее ходатайство мы направили в правительство, ждем решения правительства и будем всесторонне это продвигать", – приводит ТАСС его слова.

Подразумевается, что от призыва должны освободить всех педагогов, подпадающих под критерии частичной мобилизации, добавил Корнеев.

Ранее в Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук. С инициативой выступил зампредседателя ГД от ЛДПР Борис Чернышов. Он уточнил, что отсрочку нужно предоставить тем, кто работает в НИИ м высших учебных заведениях, а также в организациях и предприятиях с отделами с научными исследования и разработками, учреждениях РАН.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В России расширили список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации

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