Председатель "Справедливой России" объяснил отказы добровольцам в участии в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Военные комиссары беспокоятся о том, что они не смогут выполнить план по призыву, потому что добровольцев оформляют не так, как призывников, заявил председатель политической партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. По словам депутата, всему виной бюрократия.

"Вот им план поставили – именно частично мобилизовать по повесткам. Тут пришел доброволец, надо по-другому все это оформлять. Он не подпадает под тот план, который ему спустили. Просто такая бюрократическая дурь", – поделился Миронов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутат также похвалил работу министерства обороны. По его словам, 23 сентября был "разбор полетов", благодаря чему все военкомы получили выговор, а также четкие инструкции. Кроме того, считает Миронов, отказывать добровольцам в участии в СВО – бессовестно.

Ранее сообщалось, что те, кто желает принять участие в спецоперации на Украине, могут подать заявку через портал "Госуслуги". Записаться в добровольцы можно после заполнения анкеты и выбора ближайшего военкомата.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Запись добровольцем на участие в СВО запустили на госуслугах

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