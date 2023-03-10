Песков призвал не преувеличивать число уехавших россиян

Фото: kremlin.ru

Преувеличивать количество покинувших Россию граждан не нужно, это не является общей тенденцией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно, так сказать, ведет себя на фоне тех или иных событий, с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства. Я не думаю, что это какая-то тенденция. Конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, россияне могут свободно передвигаться по миру и "искать счастье на стороне". При этом, по мнению Пескова, это не следует делать там, где сжигают флаги родины.

"Они гонятся все время за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим, наверное, является Родина", – добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших граждан РФ, которые публично оскорбляют Россию, ее армию и народ, а также совершают действия, подпадающие под статью о реабилитации нацизма.

По его словам, многие сегодня, пытаясь выслужиться за рубежом, ругают Родину и поддерживают "злодеев, нацистов и убийц". Сейчас подобные заявления могут быть расценены как дискредитация ВС РФ или призывы к экстремизму, однако существующих мер реагирования на такие преступления недостаточно, считает парламентарий.



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